مصر | عاجل.. براءة علياء شكري وآخر من استعراض القوة في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براءة علياء شكري وآخر من استعراض القوة في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره "الدائرة 29 إرهاب"، ببراءة المتهمة علياء شكري محمود عمر إبراهيم الطالبة بالفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة بنها والصادر ضدها حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه وبراءة عبد الحسيب محمد لاتهامهما بالتجمهر واستعراض القوة فى أحداث عنف المطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين وسكرتارية محمود متولي وسعيد شلبي وجمال أحمد.

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ومن الجدير بالذكر أنها متهمة في القضية رقم 27075 لسنة 2015 بـالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف ما ينظمه القانون - محاولة تعطيل الدراسة - وتوزيع المنشورات والتجمهر واستعراض القوة بدائرة قسم المطرية.

واتهمتها النيابة بحيازة سلاح، الاعتداء على ظابط شرطة، والهروب من القسم، ومن ثم على إثرها تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت في يوم 15 مايو 2016 حكمًا غيابيًا بحقهن السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على لعنف، والاعتداء على ضابط شرطة.