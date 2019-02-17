مصر | السجن 5 سنوات لمتهم بأحداث عنف الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات لمتهم بأحداث عنف الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 29 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره بالسجن 5 سنوات للمتهم محمد عاطف في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بأحداث عنف الدقي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبي وجمال أحمد.

والجدير بالذكر أن القضية تحمل رقم 90 لسنة 2015 ومقيدة الدقي، والمتهم فيها المتهم محمد عاطف وآخرين تم الحكم عليهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف ما ينظمه القانون والدستور.