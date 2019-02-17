مصر | النيابة تعاين موقع مقتل شاب داخل شقته بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين موقع مقتل شاب داخل شقته بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة السلام إلى موقع العثور على جثة شاب داخل شقة بالسلام، لإجراء المعاينة، وكشف ملابسات الحادث.

وكما استدعت النيابة، فريق من مصلحة الطب الشرعي، لعمل تقرير مبدئي عن أسباب الوفاة.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة "م. ن" عاطل، داخل شقته بمدينة السلام.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

تبادل وتسليم المجرمين" و"تنفيذ الأحكام".. أبرز معالم لقاء وزير العدل بالسفير البريطاني

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استقبل اليوم المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل السفير البريطاني جيفرى آدامز بمقر الوزارة وذلك لمناقشة سبل وأوجه التعاون القضائي بين كل من مصر والمملكة المتحدة، ولاسيما في مجال تبادل وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام وتبادل الأوراق القضائية، كما بحثا طلبات الإنابة والمساعدة القضائية المتبادلة.

كما استقبل منذ أيام المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بمقر وزارة العدل السفير السويسري في القاهرة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها سيادته مع السادة سفراء الدول الصديقة لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون القضائى بين البلدين في مجالات الانابة القضائية وتنفيذ الاحكام وتبادل الأوراق القضائية، وكيفية التعاون في شان انضمام مصر إلى اتفاقية لاهاى فى شأن اختطاف الأطفال، والاستفادة من التجربة السويسرية فى هذا الخصوص.

واستقبل قبلها السفير "ميهاو وابيندا" سفير بولندا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين لاسيما في الشأن القانوني والقضائي، وقد استعرض الجانبان اوجه التعاون القضائي والاتفاقيات الموقعة بين البلدين وفرص تطويرها في المستقبل خاصة في مجال الانابات القضائية.

وتطرق اللقاء إلى اقتراح استقبال وفد قضائي من بولندا للتشاور حول تنظيم تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين البلدين والعمل علي توطيد العلاقات في المجال الجنائي.