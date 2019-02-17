مصر | نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الوطن.. ويؤكد: ضحوا بأغلى ما يملك الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الوطن.. ويؤكد: ضحوا بأغلى ما يملك الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، العزاء إلى الشعب المصري العظيم في شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الخسيس أمس السبت، في اشتباكاتهم مع عناصر إرهابية في شمال سيناء.

وأكد المستشار إسلام توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، أنهم استشهدوا صونا لمقدسات الوطن، وحمايته من دنس المخربين مضحين بأغلى ما يملك الإنسان "الروح والدم"، كما أنهم أحياء عند ربهم بعد أن رفعه إلى جنات الخلود، ونالوا أرفع الأوسمة وأعلى الدرجات "درجة الشهادة".

وأضاف نادي قضاة مجلس الدولة أن هذه الأحداث لا تزيد الشعب المصري إلا صلابة متماسكا.

واختتم : حفظ الله مصر، وربط على قلوب أهل الشهداء بالصبر، وخذ بيدهم الي الثواب والأجر.