مصر | المحكمة الدستورية: نطلق أول منصة قضائية إفريقية إلكترونية لدعم التعاون بين دول القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الدستورية: نطلق أول منصة قضائية إفريقية إلكترونية لدعم التعاون بين دول القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميا أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية، خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية المنعقد حاليا بأحد الفنادق بالقاهرة.

وقال جبالي إن إطلاق المنصة القضائية الإلكترونية، يأتي كاستجابة مصرية 100% لتوصيات المؤتمر رفيع المستوى في دورته السابقة، وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم التعاون مع دول القارة الإفريقية، ويتزامن انطلاق المنصة في مستهل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

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كما أوضح جبالي، أن القضاء الدستوري هو من يحمي ويصون الحقوق لذلك تم إطلاق المنصة الالكترونية التي ستحتوي على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية في إفريقيا وشرح مضامينها.

وتستهدف المنصة الإلكترونية تبادل الأحكام القضائية بين دول القارة، وتبادل الخبرات وإقامة الحوار حولها وشرحها لتعظيم الاستفادة، فضلًا عن إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبر المنصة الإلكترونية.

وانطلقت منذ قليل فاعليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية التي تستضيفه المحكمة الدستورية المصرية خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجاري، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منصة إليكترونية افريقية للقضاء الدستوري على مستوى إفريقيا.