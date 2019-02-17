مصر | المشدد 15 عاما لـ3 متهمين بالاتجار في الهيروين بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 15 عاما لـ3 متهمين بالاتجار في الهيروين بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار محمد حسين اليمني وعضوية المستشارين صلاح عبدالرحمن ومحمود عارف وعمرو شكري وأمانة سر محمد عطية، بالسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بالاتجار بمخدر الهيروين.

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وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين وهم "أحمد.س" 38 سنة مندوب مبيعات، و"محمد. ص" 30 سنة أخصائي تنمية بالشركة المصرية لتطوير المشروعات الصغيرة ، و"محمد. م" 30 سنة سائق بالاتجار بالمواد المخدرة مستخدمين سيارة خاصة.

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه أثناء قيادة المتهم الثالث للسيارة برفقة المتهمين الأول والثالث وبحوزة كل منهما حقيبة وبتفتيش المتهم الأول عثر معه بداخل الحقيبة على 150 لفافة من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش الثاني عثر معه بداخل حقيبته على 81 لفافة من مخدر الهيروين وهاتف محول ومبلغ مالي وبتفتيش الثالث عثر معه علي رخصة السيارة قيادته المستخدمة في ترويج المواد المخدرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة بيعهم للمواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.