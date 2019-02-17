مصر | إحباط تهريب 550 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر ميناء الإسكندرية البحري

ضبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، 550 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل تهريبها لداخل البلاد لتهرب من سداد 15 مليون رسوم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام مونيكا ى.ى ، مقيمة بمحافظة الجيزة بإنهاء إجراءات حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "أمتعة شخصية" وتحتوي ضمن مشمولها على أصناف مخالفة ومحظور استيرادها، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" بالفحص تم ضبط (4000 أربعة آلاف كرتونة تحوى عدد (550000 خمسمائة وخمسون ألف عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال ) مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق دون موافقة الجهات المختصة.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة بمبلغ وقدره(15,000,000 خمسة عشر مليون جنيهاً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

مفاجآت حول العثور على جثة مسنة داخل شقتها بإمبابة.. "كرة قدم" كلمة السر

قال أحد جيران المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، إن المجني عليها " ام محمد" حسنة السمعة، وأصل بلدتها محافظة أسوان، ولديها أبناء يعملون بالخارج.

وأضاف أن المجني عليها تقيم بمفردها بشقة بالطابق الأرضي، مشيرًا أنه حال لعب الأطفال بكرة القدم بالشارع مساء أمس السبت، دفع أحدهم الكرة حتي سقطت "ببلكونة شقتها"، دون قصد، فقام بالقفز بالبلكونة ليتحصل على الكرة، لإستكمال لعبهم، فوجد المجني عليها جثة هامدة، ما دفعه للصراخ بصوت عالي حتي إلتم الأهالي بالشارع، وأبلغوا قسم الشرطة

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ويواصل رجال مباحث قسم شرطة إمبابة الإستماع لأقوال جيران السيدة المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية المحيطة بمنزل المجني عليها لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة داخل منزلها، بمنطقة إمبابة، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من الأهالي المقيمين بشارع محمد حسن، بدائرة القسم، بعثورهم على جثة مسنة داخل منزلها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وعثر على جثة سيدة مسنة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها، كما تبين أنها تقيم بمفردها بالشقة.

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.