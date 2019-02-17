جامعة القاهرة: تجديد 4 شهادات ISO عالمية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تجديد 4 شهادات للأيزو العالمية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز خلال شهر يناير.

وتمثلت شهادات الأيزو الممنوحة لمركز تنمية القدرات شهادات في جودة الإدارة والسلامة، والصحة المهنية، وجودة البيئة، وسلامة الغذاء، وهو أول مركز مصري لتنمية القدرات يحصل على 4 شهادات دولية.

يشار إلى أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة يعد واحداً من أهم مراكز التدريب في مصر، وهو متخصص في تنمية القدرات المهنية ورفع الكفاءة والتأهيل للقيادة من خلال خبراء متخصصين باستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولى.

وقال الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، إن المركز يقوم على تنميه الموارد البشرية بجامعة القاهرة والجامعات المصرية، وفقاً لرؤية المركز التي تتبنى تحقيق المعاييرالأكاديمية العالمية للتميز في التدريب والتنمية البشرية المتكاملة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة على المستوى المحلي والإقليمي، وقد اهتمت إدارة المركز بالسعي وراء الحصول على الاعتماد الدولي من أجل إحداث التنمية البشرية بصورة متميزة ومستوى تنافسي لائق يشجع المتدربين على التطوير الذاتي المتبع عالمياً، وذلك من خلال برامج خاصة لتنمية المهارات للباحثين في المراكز البحثية والمعلمين القائمين بالتدريس في مختلف مراحل التعليم.

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