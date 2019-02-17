شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقسا مائل للبرودة على شمالا حتى الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

Advertisements

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 7 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى 0 درجة.