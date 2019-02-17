الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مؤسسة الأدهم للخدمات الثقافية بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بقيد مؤسسة الأدهم للخدمات الثقافية والعلمية، والكائنة في مدينة نصر، والخاصة بتقديم هخدمات رعاية الاطفال والخدمات الثقافية والاجتماعية والدينية.
ونص القرار على أن تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من 5 أمناء، على أن تكون قيمة رأس المال 50 ألف جنيه.
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