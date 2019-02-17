"التضامن" تكشف مصير الراسبين في الاختبارات الإلزامية لتأهيل الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن مصير الراسبين في اختبارات الدورات التأهيلية الإلزامية للمقبلين على الزواج، ضمن المشروع القومي "مودة" لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج للحد من ظاهرة الطلاق.

وقال العقبي، لمصراوي، إن الوزارة تدرس إعادة الدورات التدريبية لمن يرسب في اختبار اجتيازها، وعدم حصوله على شهادة تأهيل للزواج إلا باجتياز هذا الاختبار، متابعًا: "في حالة رسوب المتقدمين للدورات التدريبية في الاختبار النهائي تدرس الوزارة استمرار إعادة هذه الدورات التدريبية لهم حتى اجتيازهم لها، وفي حالة تكرار الرسوب سيتم إعادة الدورات أكثر من مرة".

وأوضح متحدث التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للمشروع خلال أسابيع قليلة على أن تشمل 3 محافظات هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

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وأكد العقبي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتحمل إجمالي تكاليف المشروع.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثامن والعشرين من يوليو 2018، خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، وزارة التضامن الاجتماعي، بإعداد مشروع قومي للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق داخل المجتمع.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول الجمعة، تقرير الوزارة بشأن المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" والذي تم بدء التخطيط له ومن المقرر العمل به خلال الفترة المقبلة.​