سلطات المطار تعزل سودانيين لعدم حملهما شهادات الحمي الصفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، راكبين سودانيين الجنسية، لعدم حملهما شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، وذلك فور وصولهما من الخرطوم .

وذكرت مصادر بالمطار، أنه اثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة شركة «بدر» القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل راكبين سودانيين لشهادات التطعيم ضد العدوي، الأول عمره 68 عاما ونجله 28 عاما.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الراكبين بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي .

يذكر أن سلطات الحجر الصحي بالمطار عزلت أمس السبت، 5 ركاب من جنسيات مختلفة، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء فور وصولهم من الخرطوم ولاجوس.