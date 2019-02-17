مباحث القاهرة تضبط عصابة للتنقيب عن الآثار بمنطقة الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر داخل ورشة بأحد العقارات بقصد التنقيب عن الآثار بمنطقة الجمالية.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية لمباحث قسم شرطة الجمالية بالواقعة، أكدتها التحريات قيام "محمد.ع"، 29 سنة، مبيض محارة، "هيثم.ط"، 28 سنة، مبيض محارة، "فتحي.ع"، 22 سنة، مبيض محارة، "حازم.ش"، 22 سنة، مبيض محارة، بقيامهم بأعمال الحفر داخل ورشة كائنة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الجمالية "مستأجرة بمعرفة الأول"، وباستهدافهم ألقي القبض عليهم.

وعُثر داخل الورشة على حفرة قطرها 2 متر × 1 متر بعمق 15 متر، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.