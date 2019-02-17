قطاع السجون ينظم قوافل طبية لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجه قطاع السجون قافلة طبية إلى (سجن الوادي الجديد) تضم مختلف التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم. أسفرت جهود القوافل عن توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء، وصرف الأدوية اللازمة لهم. Advertisements في سياقٍ متصل، تم توجيه قافلة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية لمنطقة "سجون جمصة" لتطعيم النزلاء كإجراء وقائي. وقام فريق عمل من مديرية الصحة بالدقهلية وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من نزلاء (سجن شديد الحراسة – ليمان جمصة). يأتي ذلك في إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.

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