نادي القضاة يدين حادث العريش الإرهابي: "لن ينال من عزيمتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة، أن النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يدين نادي قضاة مصر الحادث الإرهابي الآثم الخسيس الذي استهدف رجال القوات المسلحة البواسل في العريش.

وحسب بيان للنادي اليوم الأحد، فإن "قضاة مصر" يعرب عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء.

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وأكد النادي، أن أرواح الشهداء لن تذهب سُدى، فدماؤهم الطاهرة الزكية تعطر تراب الوطن الغالي وترسم لأبنائه طريق المستقبل، وأن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي قصد بها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر.

وأوضح: "لن تنال من عزيمتنا في المضي قدماً بوطننا نحو بر الأمان، ولن تثني الشعب العظيم على مواصلة رحلة البناء والتنمية التي بدأها وستظل مصر باقية بتماسك شعبها ووقوفه كالبنيان المرصوص أمام هذا الإرهاب الأسود لرد كيد نواياه الخبيثة ومقاصده الشريرة في نحرها.

تغمَّد الله شهداءنا بواسعِ الرحمة والمغفرة وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".