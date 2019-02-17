النيابة الإدارية تحيل باحث قانوني بملوى للمحاكمة لتورطه في جرائم إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت النيابة الإدارية بملوي بمحافظة المنيا بإحالة باحث قانوني بالإدارة التعليمية بملوي للمحاكمة العاجلة، لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠١٥ج ع كلي أسيوط، والمقيدة ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ ج ع جزئي أسيوط.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، اليوم الأحد، أنه جاء ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم بات - تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.

وكانت النيابة الإدارية بملوي باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم ٨٠٠ أمام نسمة مصطفى محمود وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، بشأن واقعة اتهام باحث قانوني بقسم الشئون القانونية بإدارة ملوي التعليمية بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك بالقضية العسكرية رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠١٥ج ع كلي أسيوط والمقيدة ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ ج ع جزئي أسيوط.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم المذكور قد صدر حكم ضده بالسجن مشدداً لمدة خمس سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيه وتم التصديق على الحكم في 28/3/2017 وذلك لاشتراكه مع آخرين في الجرائم الجنائية الآتية، حيث ثبت أنه:

خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك وهي بنادق آلية وخرطوش وأفراد خرطوش وضع النار عمدا بهما قاصدا اقتحامهما والإضرار بالاقتصاد القومي وإشاعة الرعب والفوضى.

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اقتحم الكنيسة الإنجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك والكائنتين بمدينة ملوي وأشعل النار عمداً في محتوياتهما مما نتج عنه تلفيات جسيمة بالمبنيين آنفي الذكر متلفاً عمداً ما بهما من أموال ثابتة ومنقولة تنفيذاً لغرضه الإرهابي.

قام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكنيسة الإنجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته وذلك لإرهاب من يعترض طريقة قاصداً من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر وبث الرعب في نفوس المواطنين وبلغ مقصده وتمكن بذلك من الاستيلاء على بعض المنقولات الموجودة بها.

عرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام.

حاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) وأسلحة غير مششخنة (فرد وبنادق خرطوش) والذخائر الخاصة بها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وفور ورود الشهادة الصادرة من نيابة أسيوط العسكرية الكلية المؤرخة في ١٤/١١/٢٠١٨ في القضية آنفة الذكر والمقيدة ضد المتهم المذكور مع آخرين بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧ والمتضمنة ما سلف بيانه.

انتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية.