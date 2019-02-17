محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث السياحة والآثار بالجيزة، القبض على أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار بمنزله في منطقة نزلة السمان بالهرم.
وردت معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، تفيد بأن "حسني. ع"، 37 سنة، مقيم نزلة السمان بالهرم، يقوم بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية مسكن المتهم وتم ضبطه، وتبين أن صحة اسمه "حازم.م.ت"، وعُثر على حفر مردوم حديثاً، وضبط 4 قطع يشتبه في أثريتها عبارة عن: تمثال بدون رأس لشخص واقف بطول 35 سم، لوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة، تمثال صغير الحجم مكسور الرأس في الوضع الأوزيري، جعران كبير الحجم).
اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 قطع يشتبه في أثريتها بمنزل عامل بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.