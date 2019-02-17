ضبط 4 قطع يشتبه في أثريتها بمنزل عامل بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث السياحة والآثار بالجيزة، القبض على أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار بمنزله في منطقة نزلة السمان بالهرم.

وردت معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، تفيد بأن "حسني. ع"، 37 سنة، مقيم نزلة السمان بالهرم، يقوم بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية مسكن المتهم وتم ضبطه، وتبين أن صحة اسمه "حازم.م.ت"، وعُثر على حفر مردوم حديثاً، وضبط 4 قطع يشتبه في أثريتها عبارة عن: تمثال بدون رأس لشخص واقف بطول 35 سم، لوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة، تمثال صغير الحجم مكسور الرأس في الوضع الأوزيري، جعران كبير الحجم).

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.