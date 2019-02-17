بحضور وزير الاتصالات.. إطلاق منصة إلكترونية للقضاء الدستوري في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

انطلقت اليوم الأحد فعاليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية الذي تستضيفه المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وشهدت الجلسة الرئيسية حضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منصة إليكترونية أفريقية للقضاء الدستوري على مستوى أفريقيا.

وقال المستشار حنفي الجبالي، إن القضاء الدستوري هو من يحمي ويصون الحقوق لذلك تم إطلاق المنصة الالكترونية التي ستحتوي على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية في أفريقيا وشرح مضامينها.

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وجاء على رأس الحاضرين بافتتاح المؤتمر أمس السبت وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة، وعدد من سفراء الدول الأفريقية.

ويشارك بالمؤتمر ممثلا لنحو 45 دولة أفريقية.

ويناقش المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة تبادل الرؤى والأحكام القضائية في المجال الدستوري، ويشهد إطلاق منصة قضائية أفريقية.

يذكر أن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي لعام 2019.