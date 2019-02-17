مصر | مصرع شخص وإصابة آخرين في "معركة دموية" بين بائعي الخضروات بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخص وإصابة آخرين في "معركة دموية" بين بائعي الخضروات بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في أسيوط، من السيطرة على مشاجرة وضبط طرفيها استخدمت فيها الأسحلة النارية وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وتبلغ لمركز شرطة أسيوط بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية درنكة دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت مباحث المركز بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتمكنت من السيطرة على الموقف وتبين وقوع المشاجرة بين كلٍ من: طرف أول: "مصطفى . ح . م"، سن 38، "محمد. ح. م"، سن 42، "عاطف. ح. م"، سن 34، وطرف ثانٍ: "سيد. م. ش"، سن 39، "أدهم. م. ش"، سن 27، "محمد. ر. ش"، سن 34، "قاعود. م. ش"، سن37، وجميعهم بائعي خضروات ومقيمين بذات القرية.

وجاءت المشاجرة لخلاف سابق بينهم على إيجارمحل تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية مما أدى لوفاة الأول إثر إصابته بعيار ناري بالرأس، وإصابة الثاني والرابع بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة.

وبسؤال الطرفين تبادلوا الاتهامات لذات السبب، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد الطرفين ( عدا السابع ) وبحوزة السادس السلاح المستخدم (بندقية آلية وعدد 4 خزن وعدد 50 طلقة نارية من ذات العيار ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.