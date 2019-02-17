مصر | مصرع شخص وإصابة آخرين في "معركة دموية" بين بائعي الخضروات بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخص وإصابة آخرين في "معركة دموية" بين بائعي الخضروات بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في أسيوط، من السيطرة على مشاجرة وضبط طرفيها استخدمت فيها الأسحلة النارية وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وتبلغ لمركز شرطة أسيوط بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية درنكة دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت مباحث المركز بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتمكنت من السيطرة على الموقف وتبين وقوع المشاجرة بين كلٍ من: طرف أول: "مصطفى . ح . م"، سن 38، "محمد. ح. م"، سن 42، "عاطف. ح. م"، سن 34، وطرف ثانٍ: "سيد. م. ش"، سن 39، "أدهم. م. ش"، سن 27، "محمد. ر. ش"، سن 34، "قاعود. م. ش"، سن37، وجميعهم بائعي خضروات ومقيمين بذات القرية.
وجاءت المشاجرة لخلاف سابق بينهم على إيجارمحل تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية مما أدى لوفاة الأول إثر إصابته بعيار ناري بالرأس، وإصابة الثاني والرابع بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة.
وبسؤال الطرفين تبادلوا الاتهامات لذات السبب، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد الطرفين ( عدا السابع ) وبحوزة السادس السلاح المستخدم (بندقية آلية وعدد 4 خزن وعدد 50 طلقة نارية من ذات العيار ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مفاجآت حول العثور على جثة مسنة داخل شقتها بإمبابة.. "كرة قدم" كلمة السر
قال أحد جيران المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، إن المجني عليها " ام محمد" حسنة السمعة، وأصل بلدتها محافظة أسوان، ولديها أبناء يعملون بالخارج.
وأضاف أن المجني عليها تقيم بمفردها بشقة بالطابق الأرضي، مشيرًا أنه حال لعب الأطفال بكرة القدم بالشارع مساء أمس السبت، دفع أحدهم الكرة حتي سقطت "ببلكونة شقتها"، دون قصد، فقام بالقفز بالبلكونة ليتحصل على الكرة، لإستكمال لعبهم، فوجد المجني عليها جثة هامدة، ما دفعه للصراخ بصوت عالي حتي إلتم الأهالي بالشارع، وأبلغوا قسم الشرطة
ويواصل رجال مباحث قسم شرطة إمبابة الإستماع لأقوال جيران السيدة المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية المحيطة بمنزل المجني عليها لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة.
كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة داخل منزلها، بمنطقة إمبابة، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من الأهالي المقيمين بشارع محمد حسن، بدائرة القسم، بعثورهم على جثة مسنة داخل منزلها.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وعثر على جثة سيدة مسنة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها، كما تبين أنها تقيم بمفردها بالشقة.
وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.