مصر | "الأمن العام" يضبط هاربا من "تأبيدة" في قضية قتل بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط هاربا من "تأبيدة" في قضية قتل بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل.

وفي إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لضبط المحكوم عليه الهارب "رشوان. أ. غ"، سن 38، عامل، والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل بدائرة مركز شرطة العسيرات، فقد أكدت التحريات والمعلومات تواجد المحكوم عليه بناحية جزيرة أولاد حمزة بدائرة مركز شرطة العسيرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.