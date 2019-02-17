مصر | بـ"4 تماثيل أثرية".. سقوط صاحب منزل في نزلة السمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"4 تماثيل أثرية".. سقوط صاحب منزل في نزلة السمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث سياحة وأثار الجيزة، من القبض على أحد الأشخاص بنزلة السمان لقيامه بالحفر تنقيبا عن الأثار، أسفل مسكنه بمنطقة الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ووردت معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة مفادها قيام حسني. س، 37 سنة، مقيم نزلة السمان، بمنطقة الهرم بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، باستهداف مسكن المتهم وتم ضبطه، وتبين أن صحة اسمه "حازم.م.ت"، والعثور على حفر مردوم حديثًا، وضبط 4 قطع يشتبه في أثريتها عبارة عن تمثال بدون رأس لشخص واقف بطول 35 سم تقريبا، لوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة بأبعاد 17 سم × 23 سم تقريبًا، تمثال صغير الحجم مكسور الرأس فى الوضع الأوزيرى، جعران كبير الحجم بأبعاد 6 سم × 5 سم تقريبًا، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.