مصر | بعد تبادل لإطلاق النيران.. ضبط عامل اشترك مع هارب لسرقة مزرعة أغنام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تبادل لإطلاق النيران.. ضبط عامل اشترك مع هارب لسرقة مزرعة أغنام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في دمياط، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال محاولته وآخر السرقة من داخل مزرعة أغنام.

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط لملاحظة الحالة الأمنية بقرية الركابية الجديدة بدائرة المركز تلاحظ لهم توقف سيارة نقل بجوارها شخصان بالقرب من حظيرة أغنام ملك المدعو "أحمد. س. أ"، سن 50، مزارع ومقيم بذات القرية" وحال مشاهدتهما للقوات أطلق أحدهما النيران من سلاح بحوزته تجاه القوات لمحاولة الهرب على الفور تم مبادلته الإطلاق وتم ضبطه وتبين أنه يدعى "عصام. ا. ا" عامل ومقيم بناحية الوسطانى بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزته (السلاح المستخدم " فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار ") وتبين إصابته بالقدم، بينما تمكن الآخر من الهرب بالزراعات، وعُثر على "رأس غنم" بصندوق السيارة المشار إليها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب واقعة السرقة بالاشتراك مع الهارب المدعو "إبراهيم. ط. ا"، سن 45، سائق ومقيم بذات القرية، سبق اتهامه في قضيتي "سرقة، ومخدرات" وإطلاقه النيران تجاه القوات لمحاولة الهرب.

وتم نقل المتهم للمستشفى وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.