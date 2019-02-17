مصر | بعد تبادل لإطلاق النيران.. ضبط عامل اشترك مع هارب لسرقة مزرعة أغنام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تبادل لإطلاق النيران.. ضبط عامل اشترك مع هارب لسرقة مزرعة أغنام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في دمياط، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال محاولته وآخر السرقة من داخل مزرعة أغنام.
وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط لملاحظة الحالة الأمنية بقرية الركابية الجديدة بدائرة المركز تلاحظ لهم توقف سيارة نقل بجوارها شخصان بالقرب من حظيرة أغنام ملك المدعو "أحمد. س. أ"، سن 50، مزارع ومقيم بذات القرية" وحال مشاهدتهما للقوات أطلق أحدهما النيران من سلاح بحوزته تجاه القوات لمحاولة الهرب على الفور تم مبادلته الإطلاق وتم ضبطه وتبين أنه يدعى "عصام. ا. ا" عامل ومقيم بناحية الوسطانى بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزته (السلاح المستخدم " فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار ") وتبين إصابته بالقدم، بينما تمكن الآخر من الهرب بالزراعات، وعُثر على "رأس غنم" بصندوق السيارة المشار إليها.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب واقعة السرقة بالاشتراك مع الهارب المدعو "إبراهيم. ط. ا"، سن 45، سائق ومقيم بذات القرية، سبق اتهامه في قضيتي "سرقة، ومخدرات" وإطلاقه النيران تجاه القوات لمحاولة الهرب.
وتم نقل المتهم للمستشفى وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
مفاجآت حول العثور على جثة مسنة داخل شقتها بإمبابة.. "كرة قدم" كلمة السر
قال أحد جيران المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، إن المجني عليها " ام محمد" حسنة السمعة، وأصل بلدتها محافظة أسوان، ولديها أبناء يعملون بالخارج.
وأضاف أن المجني عليها تقيم بمفردها بشقة بالطابق الأرضي، مشيرًا أنه حال لعب الأطفال بكرة القدم بالشارع مساء أمس السبت، دفع أحدهم الكرة حتي سقطت "ببلكونة شقتها"، دون قصد، فقام بالقفز بالبلكونة ليتحصل على الكرة، لإستكمال لعبهم، فوجد المجني عليها جثة هامدة، ما دفعه للصراخ بصوت عالي حتي إلتم الأهالي بالشارع، وأبلغوا قسم الشرطة
ويواصل رجال مباحث قسم شرطة إمبابة الإستماع لأقوال جيران السيدة المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية المحيطة بمنزل المجني عليها لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة.
كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة داخل منزلها، بمنطقة إمبابة، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من الأهالي المقيمين بشارع محمد حسن، بدائرة القسم، بعثورهم على جثة مسنة داخل منزلها.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وعثر على جثة سيدة مسنة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها، كما تبين أنها تقيم بمفردها بالشقة.
وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.