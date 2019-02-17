مصر | لتورطه في جرائم إرهابية.. النيابة الإدارية تحيل باحثا قانونيا بالإدارة التعليمية بالمنيا للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتورطه في جرائم إرهابية.. النيابة الإدارية تحيل باحثا قانونيا بالإدارة التعليمية بالمنيا للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة الإدارية بملوي بمحافظة المنيا، بإحالة باحث قانوني بالإدارة التعليمية بملوي للمحاكمة العاجلة، وذلك لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠١٥ج ع كلي أسيوط والمقيدة ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ ج ع جزئي أسيوط.

وكانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم ٨٠٠ أمام السيدة الأستاذة نسمة مصطفى محمود – وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي -نائب رئيس الهيئة – مدير النيابة، بشأن واقعة إتهام باحث قانوني بقسم الشئون القانونية بإدارة ملوي التعليمية بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك بالقضية العسكرية رقم ٢٥٩ لسنة ٢٠١٥ج ع كلي أسيوط والمقيدة ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ ج ع جزئي أسيوط ،

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم المذكور قد صدر حكم ضده بالسجن مشدداً لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه وتم التصديق على الحكم في ٢٨ /٣/٢٠١٧ وذلك لاشتراكه مع آخرين في الجرائم الجنائية الأتية :

-خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم ) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك وهي بنادق الية وخرطوش وافراد خرطوش وضع النار عمدا بهما قاصدا اقتحامهما والاضرار بالاقتصاد القومي وإشاعة الرعب و الفوضى .

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-اقتحم الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك والكائنتين بمدينة ملوي وأشعل النار عمداً في محتوياتهما مما نتج عنه تلفيات جسيمة بالمبنيين آنفي الذكر متلفاً عمداً ما بهما من أموال ثابتة ومنقولة تنفيذاً لغرضه الإرهابي .

-قام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية ، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم ، الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الاكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته وذلك لإرهاب من يعترض طريقة قاصداً من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر وبث الرعب في نفوس المواطنين وبلغ مقصدة وتمكن بذلك من الاستيلاء على بعض المنقولات الموجودة بهم

-عرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام .

-حاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنه (بنادق آلية ) واسلحة غير مششخنه ( فرد وبنادق خرطوش ) والذخائر الخاصة بهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو احرازهم .

وفور ورود الشهادة الصادرة من نيابة أسيوط العسكرية الكلية المؤرخة في ١٤/١١/٢٠١٨ في القضية آنفة الذكر والمقيدة ضد المتهم المذكور مع آخرين بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧ والمتضمنة ما سلف بيانه .انتهت النيابة لقرارها المتقدم ، بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية.