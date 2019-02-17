أخبار مصر | راندا أبو الحسن: خبرة البرنامج الإنمائي كبيرة في مجالات التنمية المحلية وتمكين المرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راندا أبو الحسن: خبرة البرنامج الإنمائي كبيرة في مجالات التنمية المحلية وتمكين المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة راندا أبوالحسن، مدير المكتب الإقليمى لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي، اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمكين المؤسسات المصرية لمواجهة كافة التحديات التى تواجهها لتنفيذ ووضع سياسات التنمية المحلية وتطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية فى المحافظات.

وأضافت مدير المكتب الإقليمي، أن البرنامج الإنمائي لديه خبرة كبيرة على مستوى العالم في مجالات التنمية المحلية وتمكين المرأة واللامركزية.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعًا مع الدكتورة راندا أبوالحسن مدير المكتب الإقليمى لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برنامج التنمية المحلية في البرنامج بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال اللقاء بحث تنفيذ مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالجهود التي قام بها البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتطوير نظام المتابعة والتقييم لمشروعات برامج التنمية المحلية وتطبيق اللامركزية المالية وتدريب عشرت الآلاف من موظفى المحليات.

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وأكد وزير التنمية المحلية، على تقديره مصر للدور المهم الذي تقوم به هيئات الأمم المتحدة في دعم خطوات التنمية المستدامة بالمحافظات ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذي يرتبط مع مصر بشراكة تتمتع بمصداقية كبيرة.

وأشار محمود شعراوى إلى اهتمامه الرئيسى خلال الفترة الحالية بتأهيل وتدريب كافة العاملين بالإدارة المحلية والديوان العام للوزارة وبناء القدرات للمساعدة في تنفيذ المخططات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة على أرض المحافظات، كما تسعى الوزارة إلى ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق سهولة الاتصال والتواصل مع المحافظات لسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشددةً على اهتمام الوزارة والحكومة بالتوسع في تطبيق اللامركزية بالمحافظات خلال الفترة الحالية وزيادتها عقب إقرار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف أيضًا إلى تطوير نظم المتابعة والتقييم والرصد للمشروعات والخدمات المحلية وبناء القدرات من خلال تطبيق حوكمة التنمية المحية وتطوير المؤشرات ونظام القياس وتحسين جودة تقديم الخدمات المحلية.

وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء على استمرار التواصل بين الوزارة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتحديد موعد خلال الشهر الجارى للتوقيع على وثيقة المشروع بين الجانبين.