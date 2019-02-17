أخبار مصر | "شعراوي" يكشف تفاصيل مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي" يكشف تفاصيل مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن مشروع دعم وزارة التنمية المحلية فى مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية للوزارة على المستوى المركزى ومستويات الإدارة المحلية المختلفة فى المحافظات المستهدفة، بالإضافة الى المساهمة فى تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة للتنمية المحلية 2030، وتطبيق طرق فعالة إداريًا وماليًا واقتصاديًا لإدارة عملية التنمية الشاملة فى المحافظات المستهدفة بصعيد مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف أيضًا إلى تطوير نظم المتابعة والتقييم والرصد للمشروعات والخدمات المحلية وبناء، القدرات من خلال تطبيق حوكمة التنمية المحية وتطوير المؤشرات ونظام القياس وتحسين جودة تقديم الخدمات المحلية.

وأضاف "شعراوي" أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف التطوير المؤسسى لكل قطاعات الوزارة وبناء قدرات العاملين فى إطار الهيكل الجديد للوزارة ودعم الإطار العام لسياسات التنمية المحلية مع التركيز على دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والعمل على خلق فرص عمل بكافة المحافظات.

وقال الوزير إن البرنامج يهدف الى دعم الوزارة فى خلق نظام إدارة محلي حديث لامركزى على كافة المستويات مع الإلتزام بالحكم الرشيد وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

وفي سياق آخر، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة راندا أبوالحسن مدير المكتب الإقليمى لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برنامج التنمية المحلية فى البرنامج بحضور عدد من قيادات الوزارة.

Advertisements

وتم خلال اللقاء بحث تنفيذ مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشاد اللواء شعراوي، بالجهود التي قام بها البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتطوير نظام المتابعة والتقييم لمشروعات برامج التنمية المحلية وتطبيق اللامركزية المالية وتدريب عشرت الآلاف من موظفى المحليات.

وأكد وزير التنمية المحلية، على تقديره مصر للدور المهم الذي تقوم به هيئات الأمم المتحدة في دعم خطوات التنمية المستدامة بالمحافظات ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذي يرتبط مع مصر بشراكة تتمتع بمصداقية كبيرة.

وأشار شعراوى إلى اهتمامه الرئيسى خلال الفترة الحالية بتأهيل وتدريب كافة العاملين بالإدارة المحلية والديوان العام للوزارة وبناء القدرات للمساعدة في تنفيذ المخططات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة على أرض المحافظات، كما تسعى الوزارة إلى ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق سهولة الاتصال والتواصل مع المحافظات لسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشددةً على اهتمام الوزارة والحكومة بالتوسع في تطبيق اللامركزية بالمحافظات خلال الفترة الحالية وزيادتها عقب إقرار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب.

