أخبار مصر | "شعراوي": نسعى لوجود كوادر محلية مؤهلة في دعم تطبيق اللامركزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": نسعى لوجود كوادر محلية مؤهلة في دعم تطبيق اللامركزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة راندا أبوالحسن مدير المكتب الإقليمى لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برنامج التنمية المحلية فى البرنامج بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال اللقاء بحث تنفيذ مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشاد اللواء شعراوي، بالجهود التي قام بها البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتطوير نظام المتابعة والتقييم لمشروعات برامج التنمية المحلية وتطبيق اللامركزية المالية وتدريب عشرت الآلاف من موظفى المحليات.

وأكد وزير التنمية المحلية، على تقديره مصر للدور المهم الذي تقوم به هيئات الأمم المتحدة في دعم خطوات التنمية المستدامة بالمحافظات ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذي يرتبط مع مصر بشراكة تتمتع بمصداقية كبيرة.

وأشار شعراوى إلى اهتمامه الرئيسى خلال الفترة الحالية بتأهيل وتدريب كافة العاملين بالإدارة المحلية والديوان العام للوزارة وبناء القدرات للمساعدة في تنفيذ المخططات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة على أرض المحافظات، كما تسعى الوزارة إلى ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها.

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وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق سهولة الاتصال والتواصل مع المحافظات لسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشددةً على اهتمام الوزارة والحكومة بالتوسع في تطبيق اللامركزية بالمحافظات خلال الفترة الحالية وزيادتها عقب إقرار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب.

وأكد "شعراوي" على أن الوزارة تسعى إلى وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة على أعلى درجة في كافة المحافظات وتسير بصورة سريعة في ذلك الملف للمساعدة في تطبيق قانون الإدارة المحلية ودعم تطبيق اللامركزية.

وأوضح اللواء شعراوي، أن الوزارة تقوم بتنفيذ دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لكافة العاملين بالمحليات على مدار العام بالإضافة إلى توفير منح تدريبية في بعض الدول التي تتعاون مع الوزارة ومنها كل من الصين والهند، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الاستفادة من هؤلاء المتدربين سواء على مستوى الديوان العام للوزارة أو قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات لتحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال "شعراوي"، إن البرنامج الجديد الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه مع البرنامج الإنمائى خلال الفترة المقبلة يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية للوزارة على المستوى المركزى ومستويات الإدارة المحلية المختلفة في المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة للتنمية المحلية 2030، وتطبيق طرق فعالة إداريًا وماليًا واقتصاديًا لإدارة عملية التنمية الشاملة في المحافظات المستهدفة بصعيد مصر.

