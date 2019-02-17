انت الان تتابع التضامن توقع برتوكولًا لإنشاء أول مستشفى عائم للطفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توقع اليوم الأحد، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع "روتاري مصر"، بهدف تنفيذ أول مستشفى عائم للطفل والأم بالتزامن مع ما تنفذه الوزارة من أنشطة توعوية وبرامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي بمحافظات صعيد مصر. ويتم التنفيذ خلال الفترة من أول مارس وحتى 30 أبريل حيث تجوب المستشفى العائم محافظات صعيد مصر لترسو أسبوعيا بكل محافظة وعلى متنها عدد من العيادات المتخصصة والوحدات المساندة يقودها فريق طبي من الأطباء والاستشاريين وكوادر التمريض والدعم الفني للكشف الطبي وتقديم العلاج>
وبالتوازي مع الأنشطة الطبية يضم المشروع عددا من البرامج التوعوية تشمل أسس التغذية السليمة مع التركيز على أنيميا نقص الحديد ومسببات السرطان وطرق الوقاية منالأمراض الفيروسية .وتقدم المستشفى خدماتها الصحية والاجتماعية في ثماني محافظات وهي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والتي
وبالتوازي مع الأنشطة الطبية يضم المشروع عددا من البرامج التوعوية تشمل أسس التغذية السليمة مع التركيز على أنيميا نقص الحديد ومسببات السرطان وطرق الوقاية منالأمراض الفيروسية .
وتقدم المستشفى خدماتها الصحية والاجتماعية في ثماني محافظات وهي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والتي تضم أكثر الأسر احتياجا
يُذكر أن مؤسسة روتاري مصر وشركة نستله مصر وقعا بروتوكول تعاون للبدء في مشروع المستشفى العائم، والتي تعد أول مستشفى عائم على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
ويشمل المشروع إقامة أول مستشفى عائم لدعم وتطوير الأم والطفل ويشمل كذلك عدد كبير من الأنشطة التوعوية وبرامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي بمحافظات صعيد مصر وهي محافظات أسوان، الأقصر، المنيا، أسيوط، بني سويف، قنا، سوهاج والجيزة.
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