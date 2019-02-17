شكري يبدأ زيارة إلى أيرلندا لتعزيز العلاقات الثنائية

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يبدأ وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، زيارة إلى أيرلندا، يعقد خلالها عدة لقاءات مع المسؤولين الأيرلنديين لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. كما يشارك شكري في الاجتماع التشاوري المصغر، لعدد من وزراء الخارجية حول الشأن الفلسطيني، والذي دعا إليه الجانب الأيرلندي. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أمس، بأنه من المنتظر أن يعقد شكرى خلال الزيارة لقاءات مع رئيس جمهورية أيرلندا، ورئيس مجلس النواب الأيرلندي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندى.
كما يشارك فى جلسة نقاشية بمعهد الشؤون الدولية والأوروبية "IIEA"، حيث يلقى كلمة لاستعراض رؤية مصر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الصلة.ومن المقرر، أن يغرس شكرى شجرة باسم مصر في حديقة فورملي الملحقة بقصر فورملي التاريخي، الذي سيكون مقر الاجتماع التشاوري المصغر حول الشأن الفلسطيني. وكشف
كما يشارك فى جلسة نقاشية بمعهد الشؤون الدولية والأوروبية "IIEA"، حيث يلقى كلمة لاستعراض رؤية مصر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الصلة.
ومن المقرر، أن يغرس شكرى شجرة باسم مصر في حديقة فورملي الملحقة بقصر فورملي التاريخي، الذي سيكون مقر الاجتماع التشاوري المصغر حول الشأن الفلسطيني.
وكشف حافظ عن أن مشاركة شكري في الاجتماع التشاوري، تأتي فى إطار الحرص المصري على الدفع بجهود دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، حيث من المتوقع أن يشارك في الاجتماع وزراء خارجية "أيرلندا، وفرنسا، وفلسطين، والأردن، وقبرص، والسويد، وإسبانيا" بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط.
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