في مثل هذا اليوم.. وفاة محمد حسنين هيكل

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في مثل هذا اليوم 17 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1855 القائد العثماني "عمر باشا" يهزم الجيش الروسي في "معركة جوزلوفا" في شبه جزيرة القرم، وفي عام 1972 البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة، وفي عام 2011 اندلاع ثورة 17 فبراير في ليبيا ضد نظام معمر القذافي.

وفي عام 1938: بدأ أول عرض للتلفزيون الملون على الجمهور في لندن والذي اخترعه الاسكتلندي "ج. بيرد" عام 1928.وفي عام 1959: إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس والذي يحمل اسم "فانكارد 2".وفي عام 2008 : إقليم كوسوفو يعلن استقلاله عن صربيا.وفي عام 1916: ولدت الفنانة المصرية ليلى مراد.وفي عام 1936: ولد فاروق شوشة

وفي عام 1938: بدأ أول عرض للتلفزيون الملون على الجمهور في لندن والذي اخترعه الاسكتلندي "ج. بيرد" عام 1928.

وفي عام 1959: إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس والذي يحمل اسم "فانكارد 2".

وفي عام 2008 : إقليم كوسوفو يعلن استقلاله عن صربيا.

وفي عام 1916: ولدت الفنانة المصرية ليلى مراد.

Advertisements وفي عام 1936: ولد فاروق شوشة شاعر وأديب وإذاعي مصري.

وفي عام 1963: ولد مايكل جـوردن، لاعب كرة سلة أمريكي.

وفي عام 1981: ولدت باريس هيلتون، ممثلة أمريكية.

وفي عام 1934: توفي الملك ألبير الأول، ملك بلجيكا. وفي عام 2016: توفي محمد حسنين هيكل، صحفي مصري. وفي عام 2018: توفي الممثل المصري محمد متولي.

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