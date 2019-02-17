انت الان تتابع وزير قطاع الأعمال: هذا سبب بيع بعض الشركات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن السبب وراء إغلاق بعض المصانع، خصوصا مصنع سماد طلخا. وأوضح توفيق خلال استضافته ببرنامج الحكاية ويقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة MBC مصر، أن المصنع عانى لفترة 10 سنوات من دون صيانة وهو ما أدى لخسارته طوال تلك السنوات، موضحًا أنه تم معالجة أغلب مشاكله القصيرة الأمد ويتم دراسة كيفية تحسين ذلك المصنع. وأشار إلى أن الدولة لا تبيع أي أصل أو شركة "الحاجات اللي مفيش أمل من إصلاحها هي دي اللي بتتباع"، موضحًا أن الدولة وضعت خططًا واضحة لإصلاح 47 شركة، وسيتم البدء بـ26 شركة بها 90% من الخسائر.

وأكد وزير قطاع الأعمال على بذل كل الجهد هو والشركات القابضة للتأكد من مكان الخلل ومن ثم يتم وضع خطط ودراسات تفصيلية وفحص فني كامل حتى يتم معرفة التفاصيل كافة واجب علينا أننا نطور.. "وإلا هنبقى بنرمي الشركات وعمالها في الشارع وده مش مقبول". وفيما يتعلق بمديونيات الوزارة، نوه إلى أن مديونيات الوزارة وصلت

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