شكرا لقرائتكم خبر عن المطار يعزل راكبين لعدم حملهما شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، راكبين أجنبيين، لعدم حملهما شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء وذلك فور وصولهما. وأثناء إنهاء إجراءات الراكبين فوجئ أطباء الحجر الصحى بعدم حمل الراكبيين لشهادات التطعيم ضد العدوى، الأول 68 عاما واجله 28 عاما. Advertisements وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، بعزل الراكبين للتأكد من خلوهم من العدوى. يذكر أن سلطات الحجر الصحى بالمطار عزلت أمس السبت 5 ركاب من جنسيات مختلفة ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء فور وصولهم.

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