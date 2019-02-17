شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات مؤتمر المركز الطبى العالمى السنوى التاسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، نظم المركز الطبى العالمى المؤتمر الطبى السنوى التاسع بعنوان "الأساليب الجديدة فى علاج أورام الدم وزرع النخاع"، بمشاركة أقسام أورام الدم وزرع النخاع بمستشفيات القوات المسلحة والجامعات المصرية، والعديد من الأساتذة والخبراء العالميين، وممثلين عن المراكز البحثية فى ذلك المجال.

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة سكرتير عام المؤتمر، أشار خلالها إلى التعاون الناجح بين أقسام أورام الدم، وزرع النخاع بالقوات المسلحة والجامعات المصرية وجامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية فى الإعداد والتجهيز للمؤتمر.

أعقبها كلمة مقرر اللجنة العلمية للمؤتمر، أشار خلالها إلى أهمية المؤتمر الذى يتضمن تتبع الأساليب الأكثر تطوراً فى العالم، فى علاج أورام الدم وزرع النخاع، بواسطة مجموعة من أمهر الأطقم الطبية من المصريين والخبراء العالميين.

وأكد مدير إدارة الخدمات الطبية، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء الشعب المصرى، والمساهمة بالإمكانيات العلمية والبحثية الموجودة بالمركز الطبى العالمى فى الانفتاح على كبرى المراكز الطبية والبحثية فى العالم، ونقل وتبادل الخبرات للأطباء، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه مجالات الطب الحديث فى كافة التخصصات.

ووجه مدير المركز الطبى العالمى الشكر إلى القائمين على تنظيم المؤتمر لما قدموه من دعم علمى مكثف أدى إلى تعظيم الإستفادة لجميع المشاركين معرباً عن إمتنانه لفعاليات المؤتمر والعمل بروح الفريق الجماعى لدعم القدرات الطبية والعلمية .

وشهد المؤتمر العديد من الفعاليات شملت جلسات علمية وورش عمل تم خلالها مناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات حول الأساليب العلمية الحديثة فى مجال علاج أورام الغدد الليمفاوية ، وعلاج ليوكيما الدم بإستخدام الخلايا المناعية ، وأحدث البروتوكلات العلاجية لمرضى الأورام المليومية المتعددة ، وعلاج أورام الدم بواسطة الأجسام المضادة ، كذلك أحدث الأدوية فى علاج مرضى تليف النخاع ، ومناقشة نتائج زرع النخاع العظمى من متبرع بإستخدام خلايا الحبل السرى لمتبرع غير متوافق بنسبة 100% .

Advertisements

جاء تنظيم المؤتمر في إطار إسهامات القوات المسلحة لدعم القطاع الطبى والإرتقاء بالمهارات الطبية والتخصصية للكوادر الطبية والتمريضية العاملة فى هذا المجال، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للشعب المصري .

وفى لمسة وفاء تم تكريم عدد من القادة السابقين للمركز الطبى العالمى وعدد من أطباء القوات المسلحة والخبراء الأجانب المتميزين فى مجال أورام الدم وزرع النخاع .

حضر المؤتمر نخبة من الخبراء ومستشارى وأساتذة الطب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.