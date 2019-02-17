البابا تواضروس يلتقى وفد اتحاد الكشافة الأرثوذكسى العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد الاتحاد الكشفى الأرثوذكسى العالمى " ديسموس"، برئاسة چورچ عبود ، ضم الوفد القائد خريستوس باباجيورجيو (اليونان) مؤسس ديسموس والرئيس الشرفي لها والقائد يانى، مفوض التدريب للكشاف اليونانى المغترب، كما حضر دكتور عاطف عبد المجيد رئيس الاتحاد العربي للكشافة. تناول اللقاء أهمية الكشافة في مجالي تربية النشء و الخدمة العامة. Advertisements حضر اللقاء، القس أنجيلوس سكرتير قداسة البابا ، الدكتور صموئيل متياس منسق عام الكشافة القبطية والدكتور أنطوان داود ممثل الكنيسة القبطية في ديسموس.

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