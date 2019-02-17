المركز الطبى العالمى يستضيف خبير فى جراحة الأوعية الدموية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يستضيف المركز الطبى العالمى الأستاذ الدكتور وين ياكس (أمريكى الجنسية) خبير علاج ضيق وتشوهات الأوعية الدموية بدون جراحة بإستخدام الأشعة التداخلية ، فى الفترة من 22 - 23 فبراير .
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة وحتى وصول الخبير من الساعة 8 ص – 2 م .
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