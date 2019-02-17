شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حرس الحدود تضبط 2770 مهاجرا غير شرعى بالاتجاهين الجنوبى والغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات حرس الحدود، فى توجيه عدة ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، وتجار المواد المخدرة، التى تستهدف الإضرار بالامن القومى المصرى، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الفترة من 16 /1 - 12 / 2 / 2019 من ضبط بندقيتين آليتين و 29 بندقية خرطوش و 5 آلاف طلقة مختلفة الأعيرة و 8 خزنة و 4 دانة RBJ و 24 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى ضبط 1800 كجم من نبات البانجو المخدر، و800 كجم من جوهر الحشيش المخدر، ومليون قرص مخدر، و103 ألاف قاروصة سجائر مهربة مختلفة الأنواع.

ونجحت قوات حرس الحدود، أيضا فى ضبط كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، و29 جهاز للكشف عن المعادن و2200 كجم من الأحجار الصخرية التى يستخرج منها خام الذهب و 73 عربة تستخدم فى أعمال التهريب ، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق على الشريط الحدودى بشمال سيناء وضبط 2770 فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.





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