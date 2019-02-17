شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق السويس الصحراوى جزئيا لمدة 45 يوما بسبب أعمال تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم اﻷحد، اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، فى عملية إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة 45 يوما فى المسافة بتقاطعه مع الدائرى وحتى كوبرى المشير أحمد بدوى الغربى، نظرا لتعارض اﻷعمال مع خطوط الغاز، وسط انتشار الخدمات المرورية .

وتتم تلك اﻷعمال بالتنسيق بين الهيئة الهندسية و شركة تاون جاس للقيام بنقل خطوط الغاز المتواجدة بالمسافة من بعد أسفل الدائرى اتجاه السويس وحتى مخرج مدينة الرحاب 1 و بطول 6.5 كم ، اﻷمر الذى يستلزم استقطاع حارة مرورية من أقصى اليمين فى الاتجاه القادم من القاهرة حتى السويس، لتنفيذ أعمال الحفر و نقل خطوط الغاز على 3 مراحل.

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وتجرى اﻷعمال فى المرحلة اﻷولى فى المسافة من أسفل الطريق الدائرى مناطق أمداد الشرطة، والثانية ستكون من أمداد الشرطة حتى ما قبل مبنى الحماية المدنية و الثالثة من القرب لمبنى الحماية للمدنية وحتى مخرج الرحاب 2، ولن يتم الانتقال لمرحلة تول اﻷخرى إلا بعد الانتهاء من التى قبلها وبدأت تلك اﻷعمال اليوم الأحد من الساعة 5 صباحا وتستمر حتى 4 عصرا بشكل يومى لمدة شهر ونصف.

وتعين الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة.