الارشيف / أخبار مصر

محافظ القاهرة يؤكد توزيع 92 ألف جهاز تابلت على طلاب المدارس الحكومية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يؤكد توزيع 92 ألف جهاز تابلت على طلاب المدارس الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة،  إن تجربة توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى تؤكد إصرار القيادة السياسية على تطوير المنظومة التعليمية ودعم الطالب. 

 

وأكد أنه سيتم توزيع 92 ألف جهاز تابلت على المدارس الحكومية مزودة بالمناهج وإمكانيات الدخول على بنك المعرفة، موضحا أن بنك المعرفة هو المشروع القومى لإثراء عقول الطلاب وتدريبهم على التفكير والإبداع بدلا من الحفظ والتلقين.

Advertisements

 

جاء ذلك خلال توزيع المحافظ أجهزة التابلت على طالبات الصف الأول الثانوى بمدرسة السنية الثانوية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يؤكد توزيع 92 ألف جهاز تابلت على طلاب المدارس الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا