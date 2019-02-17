شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح محور 26 يوليو بعد انتهاء إصلاح الفواصل وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة لرفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة السيارات عليه و تم إعادة فتح مطلع المحور من شارع السودان وسط انتشار الخدمات بمحيط المكان.
كانت إدارة مرور الجيزة، أغلقت مطلع محور 26 يوليو كليا فى الاتجاه القادم من شارع السودان بسبب الأعمال والتى بدأت إعتبارا من الساعة الــ 12 صباح يوم الخميس الموافق 15/2/2019 وحتى الساعة الــ8 من اليوم الأحد الموافق 17/2/2019.
ونشرت إدارة المرور، العديد من الإشارات الإرشادية وتعليمات لجان الإدارة العامة للمرور والتى ستكثف من تواجدها بمحيط منطقة الأعمال لإرشاد المارة وقائدى المركبات وذلك لتلافى التكدسات وتسيير حركة المرور .
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