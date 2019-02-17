شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن غدا تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الإثنين 18 فبراير، مؤتمرا صحفيا لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى مقر ديوان الوزارة.

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى 2018/2019، فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية.