أخبار مصر | المركز الطبي العالمي يستضيف خبير في جراحة الأوعية الدموية.. تعرف على المواعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الطبي العالمي يستضيف خبير في جراحة الأوعية الدموية.. تعرف على المواعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المركز الطبى العالمي الدكتور وين ياكس "أمريكي الجنسية"، خبير علاج ضيق وتشوهات الأوعية الدموية بدون جراحة باستخدام الأشعة التداخلية، في الفترة من 22 - 23 فبراير. وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة وحتى وصول الخبير من الساعة 8 ص – 2 م. ولسهولة التواصل رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg

Advertisements