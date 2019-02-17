أخبار مصر | بيان عاجل للقوات المسلحة

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تمكنت قوات حرس الحدود خلال الفترة من 16 يناير إلى 12 فبراير 2019 من ضبط عدد (2) بندقية آلية و(29) بندقية خرطوش وعدد (5000) طلقة مختلفة الأعيرة وعدد (8) خزنة وعدد (4) دانة RBJ و(24) عبوة ناسفة بالإضافة إلى ضبط عدد (1800) كجم من نبات البانجو المخدر و(800) كجم من جوهر الحشيش المخدر ومليون قرص مخدر و(103) ألف قاروصة سجائر مهربة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط (29) جهاز للكشف عن المعادن وعدد (2200) كجم من الأحجار الصخرية التى يستخرج منها خام الذهب وعدد (73) عربة أنواع تستخدم فى أعمال التهريب، فضلاً عن إكتشاف وتدمير عدد (4) فتحة نفق على الشريط الحدودى بشمال سيناء وضبط (2770) فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.