أخبار مصر | اليوم.. "مدبولي" يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية ويستكمل لقاءات المجالس التصديرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "مدبولي" يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية ويستكمل لقاءات المجالس التصديرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد اللجنة اليهودية الأمريكية، ويتناول اللقاء، العلاقات المصرية الأمريكية في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، وما تحققه من مصالح مشتركة للبلدين.

كما يستكمل "مدبولي" سلسلة لقاءاته بالمجالس التصديرية، حيث يلتقي اليوم، مجلس إدارة التصديري للصناعات الطبية، ويلتقى أيضا المجلس التصديرى لصناعة مواد البناء؛ لبحث احتياجاتهم والاستماع إلى مشاكلهم لحلها.

كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعا بشأن مراجعة منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية بحضور وزير الزراعة.

كما يترأس "مدبولي" اجتماعا بشأن تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بحضور وزير الرياضة.