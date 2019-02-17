أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد عددا من المنشآت الطبية بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد عددا من المنشآت الطبية بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مطار الأقصر الدولي؛ لبدء جولتها الميدانية لمحافظتى الأقصر وقنا، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بعدد من المنشآت الطبية، كان فى استقبالها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

ومن المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمحافظة قنا وتستهلها بمستشفى قفط المركزى، ثم مستشفى التأمين الصحي بقنا، ومركز أورام قنا، لتتوجه بعد ذلك إلى محافظة الأقصر، حيث من المقرر أن تتفقد مستشفى اسنا، ثم مستشفى ارمنت، كما ستقوم بافتتاح وحدة صحة الشيخ موسي، وتتضمن الزيارة متابعة تنفيذ حملة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس الثانوية بمحافظة الأقصر.

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كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قد أكد أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الزيارات الميدانية التى تقوم بها الوزيرة لكافة المحافظات، حرصا منها على متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، مشيرا إلى ان الوزيرة تضع محافظات الصعيد على رأس أولوية خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية بها.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمستشفى قفط المركزى، ثم مستشفى التأمين الصحي بقنا، ومركز أورام قنا، وعقب انتهاء جولتها لمحافظة قنا، تتوجه إلى محافظة الأقصر، ومن المنتظر أن تتفقد مستشفى إسنا، ثم مستشفى ارمنت، كما ستقوم بافتتاح وحدة صحة الشيخ موسى، حرصا من الوزارة على التوسع في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وتابع أن الوزيرة ستقوم بمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس الثانوية، بعددا من المدارس بمحافظة الأقصر، للتأكد من تنفيذ المبادرة وفقا للخطة الموضوعة.