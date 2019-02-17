أخبار مصر | اليوم.. "التضامن" توقع بروتوكولا مع "روتاري مصر" لتنفيذ أول مستشفى عائم للطفل والأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "التضامن" توقع بروتوكولا مع "روتاري مصر" لتنفيذ أول مستشفى عائم للطفل والأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع روتاري مصر، بهدف تنفيذ أول مستشفى عائم للطفل والأم، بالتزامن مع ما تنفذه الوزارة من عدد كبير من الأنشطة التوعوية وبرامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي بمحافظات صعيد مصر، ويتم التنفيذ خلال الفترة من أول مارس وحتى 30 أبريل.

ويجوب المستشفى العائم محافظات صعيد مصر لترسو أسبوعيا بكل محافظة وعلى متنها عدد من العيادات المتخصصة والوحدات المساندة يقودها فريق طبي من الأطباء والاستشاريين وكوادر التمريض والدعم الفني للكشف الطبي وتقديم العلاج

وبالتوازي مع الأنشطة الطبية يضم المشروع عددا من البرامج التوعوية تشمل أسس التغذية السليمة مع التركيز على أنيميا نقص الحديد ومسببات السرطان وطرق الوقاية من الأمراض الفيروسيه.

ويقدم المستشفى خدماته الصحية والاجتماعية في ثمان محافظات وهي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والتي تضم أكثر الأسر احتياجا.