أخبار مصر | "عمومية مهندسي التعدين والبترول والفلزات" تعلن الحرب على بطالة المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمومية مهندسي التعدين والبترول والفلزات" تعلن الحرب على بطالة المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت الجمعية العمومية العادية لشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، مجلس الشعبة بالنقابة العامة للمهندسين بالتواصل مع لجنة القطاع الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات لتقليل أعداد خريجي التعدين والبترول لمواجهة البطالة في صفوف مهندسي التعدين والبترول.

وقررت الجمعية العمومية مخاطبة وزير البترول والثروة المعدنية لوضع مهندسي التعدين على رأس أولويات التعيين في وظائف هيئة الثروة المعدنية، كما قررت الجمعية العمومية عقد مؤتمر موسع للصناعات الثقيلة خلال الفترة القادمة.

وكان مهندسو شعبة التعدين والبترول والفلزات قد عقدوا جمعيتهم العمومية العادية مساء امس السبت، بعد اكتمال النصاب القانوني، وسيطرت قضية بطالة مهندسي البترول والتعدين على مناقشات الجمعية العمومية، وكشفت المناقشات أن البطالة بين مهندسي البترول بلغت 17% ، حيث يعاني أكثر من 3 آلاف مهندس بترول من البطالة، فيما أكد عدد من مهندسي التعدين مزاحمة الجيولوجيين من خريجي كليات العلوم في التعيين بوظائف مهندسي التعدين.

وكشف المهندس محمود مغاوري- أمين عام النقابة، الذي شارك في اجتماع الجمعية العمومية لشعبة التعدين والبترول والفلزات، أن النقابة تدرس حاليا أوضاع سوق العمل في القطاعات الهندسية المختلفة، وبناء على هذه الدراسة، ستقدم النقابة مقترحا شاملا للمجلس الأعلى للجامعات بتقليل أو زيادة عدد طلاب الأقسام الهندسية المختلفة في الجامعات، مشيرًا إلى أن النقابة نجحت في الوصول إلى اتفاق بعدم إنشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات قادمة، وهو ما سيقلل من عدد خريجي الهندسة في السنوات القادمة.

وجدد الأمين العام دعوته لجموع مهندسي مصر بالتواصل مع النقابة، مؤكدًا أن النقابة ترحب بمشاركة كل مهندسي مصر في أنشطتها وفعالياتها.

وأمام الجمعية العمومية لشعبة التعدين والبترول والفلزات استعرض الأستاذ الدكتور مهندس مصطفي طنطاوي- رئيس الشعبة، ما قام به مجلس الشعبة خلال عام 2018، معلنًا عن قرب توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية يتم بمقتضاه تدريب خريجي هندسة البترول والتعدين والفلزات بمصانع الشركة القابضة ، ومنح عقود عمل لأوائل الخريجين، تخصص فلزات.

وقال "طنطاوي": إن مجلس الشعبة عقد 22 اجتماعا خلال عام 2018، تجاوزت نسبة حضورها 90%، فيما تم تشكيل 5 لجان شملت اللجنة الاستشارية ولجنة القيد والمعادلات ولجنة التدريب ولجنة التواصل والإعلام ولجنة الشكاوى وتقدير الأتعاب.. وعقدت اللجنة الاستشارية 11 اجتماعا، فيما عقدت لجان القيد 25 اجتماعا.

وأضاف أنه "في مجال التدريب شاركت اللجنة العامة للشعبة في صياغة اللائحة التنفيذية للدورات التدريبية والندوات بالنقابة، وتواصلت مع رؤساء شركات البترول لبحث سبل التعاون والتدريب للمهندسين حديثي التخرج، وتم إجراء استبيان لتحديد احتياجات سوق العمل الخاص بشركات البترول، إضافة إلى توفير دورات تدريبية بأسعار مخفضة لمهندسي السويس بالتعاون مع مركز بيت المهندسين للتدريب الهندسي.

ووضعت اللجنة برنامجا متكاملا لتدريب شباب المهندسين (حتى 3 سنوات خبرة) في جميع المجالات الخاصة بهندسة البترول والتعدين والفلزات.

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وتواصلت اللجنة مع الأكاديميين بقسم هندسة البترول والتعدين بجامعة القاهرة لتقديم اقتراحات لحل مشكلة التوظيف الخاصة بمهندسي الشعبة، بالتعاون مع النقابة العامة.

وأوضح رئيس شعبة التعدين والبترول والفلزات أن مجلس الشعبة تمكن من عمل قاعدة معلومات بأسماء وعناوين وتليفونات وفاكسات جميع الشركات العاملة في مجال البترول بالوطن العربي، إضافة إلى فتح قنوات تواصل رسمية مع وزارة البترول لإمداد النقابة بالمعلومات الضرورية عن احتياجات سوق العمل ومتطلبات التعيين للمهندسين الجدد، والتواصل مع الأكاديميين بقسم هندسة البترول والتعدين بجامعة القاهرة لتقديم اقتراحات لحل مشكلة التوظيف الخاصة بمهندسي الشعبة.

وتواصل مجلس الشعبة مع إدارة منجم ذهب السكري والاتفاق على تدريب مهندسي الشعبة.. وقال الدكتور طنطاوي: إن لجنة القيد بشعبة التعدين والبترول والفلزات وافقت خلال عام 2018 على منح لقب دكتور لـ 5 مهندسين ولقب استشاري لـ 7 مهندسين ولقب مكتب استشاري نوعي في مجال الهندسة الجيولوجية وهندسة الصخور، وقيد 18 مهندسًا حاصلين على بكالوريوس الهندسة من خارج مصر.

وخلال المناقشات التي شهدتها الجمعية العمومية، دعا المهندس صلاح عبدالكريم- رئيس إحدى شركات البترول إلى وضع آلية لتأهيل المهندسين حديثي التخرج لسوق العمل، ومشددًا على ضرورة تغيير مناهج التعليم في هندسة البترول لتتلاءم مع سوق العمل.

ودعا المهندس محمد عبدالعظيم، إلى ضرورة أن يكون تدريب شباب المهندسين بشركات البترول والتعدين من خلال النقابة، مشددًا على أن سوق العمل في قطاع البترول والتعدين يخضع للعرض والطلب، وأن الفوز بوظيفة يتطلب من شباب المهندسين امتلاك مهارات وظيفية متميزة.

وطالب المهندس أحمد الجهيني بمخاطبة الجامعات لتوقف العمل بأقسام البترول والتعدين لعدة سنوات من أجل تقليل نسبة البطالة بين مهندسي البترول والتعدين.

وحذر الدكتور مهندس محمد وجيه من منح نقابة المهن العلمية لقب مهندس جيولوجي لخريجي كلية العلوم، قسم جيولوجيا.

وعقب المهندس محمود مغاوري- أمين عام النقابة، مؤكدًا أن مصر بها جهة واحدة هي صاحبة الحق في منح لقب مهندس، وهى نقابة المهندسين، مشددًا على أن النقابة لن تسمح لأية جهة في مصر بمنح لقب مهندس.