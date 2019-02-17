"هتأكلنا عيش".. برلماني: الرئيس أسس بنية تحتية جاذبة للاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
أكد النائب أحمد بدران البعلي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المكوكية في أوروبا تهدف لجذب المستثمرين.
وقال البعلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مصر أصبحت بيئة ملائمة لجذب الاستثمار بصورة لم تحدث منذ سنوات، موضحًا أن الدولة أنجزت الكثير من المشروعات التي أهلتها لذلك منها تطوير الموانئ وإنشاء شبكة طرق متماسكة، غير أن الدولة تتمتع بقدر كبير من الأمن والأمان
وأوضح، أن "البنية التحتية التي أسسها الرئيس ولم تعجب البعض هي اللي هتأكلنا"، موضحا أنه "من خلال جذب المستثمر سيتم توفير فرص عمل للشباب، وتوفير عملة صعبة".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من الأماكن جاهزة للاستثمار منها: محور تنمية قناة السويس، منطقة خمسين خمسين بالإسماعيلية، والمدن الصناعية بمختلف المحافظات.
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