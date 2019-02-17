50 مليار دولار خسائر الدول العربية بسبب البطالة

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن "حجم الخسائر المقدرة في الدول العربية بسبب ارتفاع معدلات البطالة تصل لما بين 40 حتى 50 مليار دولار سنويا". وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات لها، أن المجتمع العربي يتميز بكونه مجتمع شاب، ترتفع فيه نسبة السكان دون عمر 30 عاما إلى 60%، وتبلغ نسبة من هم في الفئة العمرية 15-29 عامًا نحو 30% من السكان. وأوضحت أن هذه المؤشرات تفرض العديد من التحديات تتمثل أبرزها في الحاجة لتحقيق النمو المستدام اللازم لخلق فرص العمل ومواجهة البطالة والتي بلغت نسبتها في الدول العربية نحو 15% عام 2017

وذكرت أنه يمثل المعدل الأعلى في العالم حيث يزداد الأمر سوءًا فيما يتعلق بنسبة البطالة بين الشابات في الدول العربية لتبلغ نسبة 48% وهي الأعلى في العالموأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع أكتوبر حتى ديسمبر لعام 2018، حيث بلغ معدل البطالة 8.9% من إجمالى قـــوة