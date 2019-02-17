رئيس المحكمة الدستورية: إفريقيا ظهير مصر الجغرافي

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وجه المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمساهمته ورعايته الكبيرة لإنجاح المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية منذ اليوم الأول لخروج هذه الفكرة للنور. وقال جبالي، أمس: إن "جميع المسؤولين قدموا العون الكبير لإنجاح هذا المؤتمر"، موجهًا الشكر للجميع على الدور الكبير والرائد لإتمام المؤتمر وخروجه بشكل مشرف لمصر وتاريخها القضائي، بحسب مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز". وأضاف أن التعاون الإفريقي على المستوى القضائي له أهمية الكبيرة لأنه يضع الأسس العامة للحقوق والواجبات.

وأشاد رئيس المحكمة الدستورية بإطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية، والتي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والاطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتابع "الأفضال الكبيرة لهذه الشبكة يعود للاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات المؤتمر