شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تشغيل عيادة الإقلاع عن التدخين بمستشفى العباسية للصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمانه الصحة النفسية وعلاج الإدمان أنه سيتم اليوم تشغيل عيادة الإقلاع عن التدخين بالعيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية من10 صباحا إلى 12 ظهرا. وقال الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية لليوم السابع، أن ذلك يعد فى إطار التكامل الخدمى داخل المستشفى، مشيرة إلى أن لمستشفى العباسية دور هام فى خدمة المجتمع .

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. تشغيل عيادة الإقلاع عن التدخين بمستشفى العباسية للصحة النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.