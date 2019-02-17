آخر موعد لتلقي طلبات 200 سائق للعمل بالسعودية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة عبد الكريم:

تنتهى وزارة القوى العاملة، اليوم، من قبول طلبات 200 سائق للعمل فى الرياض بالمملكة العربية السعودية غدًا الأحد، وذلك برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودى؛ أي ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن للأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميًا، وتأمين طبى شامل، وتوفير زى للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفى الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافى تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشركة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلًا عن خبرة فى قيادة الاتوبيسات الكبيرة، وحاصل عن شهادة متوسطة على الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

وأوضح "سعفان"، أن المستندات المطلوبة هي "شهادة المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومى، ومن جواز السفر (إن وجد)، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنيه العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور.

وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما فى القاهرة؛ لمن يقع عليه الاختيار، وستتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أى أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومقرها 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.